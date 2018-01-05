Постпред США закликала не допустити розвитку ситуації в Ірані за сирійським сценарієм
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Постпред США при ООН Ніккі Хейлі напередодні зустрічі Ради Безпеки в зв’язку з протестами в Ірані заявила про небезпеку розвитку в країні сирійського сценарію і закликала не допустити цього, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Світ став свідком жахів, що відбуваються в Сирії, які почалися з того, що кривавий режим заперечував право народу на мирний протест. Ми не повинні дозволити, щоб це сталося в Ірані”, — йдеться в поширеній заяві Хейлі. Зустріч СБ ООН по Ірану відбудеться в п’ятницю о 15.00 з ініціативи США.
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Те, що відбувається в Ірані, за словами Хейлі, зачіпає фундаментальне питання прав людини для народу Ірану, а також питання міжнародного миру і безпеки.
“Якщо якась країна спробує не допустити проведення цієї зустрічі Ради Безпеки, це скаже саме за себе. Так само як іранський режим намагається позбавити свій народ можливості бути почутим”, — йдеться в заяві постійного представника США.
Як раніше повідомляло УНН, у великих у містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 загиблих осіб, близько 450 людей були затримані під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.