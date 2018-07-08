Постпред США в НАТО: Вашингтон хотів би бачити Москву своїм союзником і торговим партнером

“Ми хотіли б, щоб Росія була союзником і торговим партнером. Проте в даний час відносно Росії діють санкції, які ми ввели за зловмисну ​​діяльність і спроби внести розкол у НАТО. Я думаю, що президент Трамп закличе Володимира Путіна до зміни поведінки”, - зазначила Хатчінсон на інтерв’ю телекомпанії CBS.

США “повинні вести діалог зі Володимиром Путіним”, висловила переконання постпред.

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За її словами, Північноатлантичний альянс, “незважаючи на зловмисну ​​діяльність Росії, веде з нею діалог”. “У нас є Рада Росія — НАТО, де посол зі Росії зустрічається з послами з країн — членів НАТО. Багато з лідерів країн нашого альянсу проводять зустрічі з Путіним, європейці це роблять. Ми підтримуємо контакти на військовому рівні, говоримо з російським начальником Генерального штабу”, - продовжила Хатчінсон.

“Все це для того, щоб не допустити ескалації ворожості”, — підкреслила постпред.

Зустріч Трампа і Путіна пройде 16 липня. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, лідери двох країн обговорять ряд непростих питань, в тому числі буде комплексно обговорюватися тема Сирії.

Нагадаємо, координатор правлячої коаліції ФРН зі трансатлантичної співпраці Петер Байєр, слова якого наводить агентство Reuters, заявив, що офіційні особи НАТО турбуються, що президент США Дональд Трамп під час майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним може вжити нескоординованих із Північноатлантичним альянсом заходів.