Постпред США в НАТО: Вашингтон хотел бы видеть Москву своим союзником и торговым партнером

“Мы хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Однако в настоящее время в отношении России действуют санкции, которые мы ввели за злонамеренную деятельность и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет Владимира Путина к изменению поведения”, — отметила Хатчинсон на интервью телекомпании CBS.

США “должны вести диалог с Владимиром Путиным”, убеждена постпред.

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По ее словам, Североатлантический альянс, “несмотря на злонамеренную деятельность России, ведет с ней диалог”. “У нас есть Совет Россия — НАТО, посол по России встречается с послами стран — членов НАТО. Многие из лидеров стран нашего альянса проводят встречи с Путиным, европейцы это делают. Мы поддерживаем контакты на военном уровне, говорим с российским начальником Генерального штаба”, — продолжила Хатчинсон.

“Все это для того, чтобы не допустить эскалации враждебности”, — подчеркнула постпред.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Напомним, координатор правящей коалиции ФРГ со трансатлантического сотрудничества Петер Байер, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может принять нескоординированных с Североатлантическим альянсом мероприятий.