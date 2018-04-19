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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Постпред США розповіла про стосунки з Трампом на тлі конфузу із новими санкціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що у неї “прекрасні” відносини з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, навіть незважаючи на те, що у дипломата виникли “тертя” з Білим домом після її “несвоєчасного оголошення” про нові санкції Вашингтона щодо Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Постпред США розповіла про стосунки з Трампом на тлі конфузу із новими санкціями

“Вони прекрасні”, — сказала Хейлі, коментуючи на прохання журналістів свої відносини з господарем Білого дому.

15 квітня постпред США в інтерв’ю телеканалу CBS заявила, що слід очікувати “нових санкцій відносно Росії” через позицію Москви щодо Сирії. Хейлі додала, що обмеження повинні бути введені 16 квітня. Однак ніяких санкцій та звісток не послідувало. У свою чергу голова Національної економічної ради при президенті США Лоуренс Кадлоу, коментуючи заяву Хейлі, сказав, що вона “забігла вперед” і що постпред США могла щось “переплутати із цього приводу”. При цьому він підтвердив, що Білий дім розглядає питання введення нових антиросійських санкцій, а речниця Державного департаменту США Гізер Нойєрт 18 квітня заявила, що в Сполучених Штатах Америки перебувають на розгляді нові санкції проти Росії. 17 квітня, Хейлі, відповідаючи на висловлювання Кадлоу, сказала, що їй не властиво плутати що-небудь. “При всій повазі, я не плутаюся”, — підкреслила дипломат.

Нагадаємо, Постійний представник Сполученного Кородівства при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу заявила, що, на думку Лондона, тільки у Російської Федерації є технічні засоби, оперативний досвід і мотиви для отруєння Скрипалів. Недержавні суб'єкти не могли б провести подібну операцію.

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