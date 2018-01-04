Постпред КНДР при ООН обговорив з головою Генасамблеї відновлення зв'язку з Сеулом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак зустрівся в середу з постійним представником КНДР при ООН Ча Сон Намом, обговоривши з ним відновлення зв'язку між Пхеньяном і Сеулом за спеціальною лінії. Як повідомили у канцелярії голови Генасамблеї, зустріч пройшла за ініціативою північнокорейського дипломата, інформує УНН.
“Голова Генеральної Асамблеї заявив, що він задоволений готовністю КНДР до конструктивного діалогу з Республікою Корея, в тому числі з питання можливої участі делегації з КНДР у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані, а також відновленням каналів зв’язку”, — йдеться в комюніке.
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У середу міністерство об’єднання Республіки Корея повідомило, що КНДР відновила спеціальну лінію зв’язку з Південною Кореєю в прикордонному пункті Пханмунджом і вже вступила в контакт з представниками Сеула.
Як раніше повідомляло УНН, КНДР оголосила про те, що вранці 3 січня відновить лінію спеціального зв’язку в демілітаризованій зоні в Пханмунджомі. Очікується, що Пхеньян і Сеул таким чином почнуть переговори про можливу участь північнокорейської збірної на майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхан. Сеул також запропонував провести переговори по цій темі в Пханмунджомі 9 січня.