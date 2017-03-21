Постанова комітету ВР про обрання Н.Брауна аудитором НАБУ нелегітимна — нардеп

“У будь-якому випадку, якщо ця постанова (про обрання Найджела Брауна аудитором НАБУ — ред.) буде проголосована, я подам в суд. Тому що я не був на тому комітеті, він нелегітимний і я в принципі не міг туди прибути, бо він був із порушенням термінів зібрання цього комітету, чим порушено моє особисте право бути присутнім на засіданні комітету. І так, напевне, зроблять і 10 моїх друзів (членів комітету ВР з питань запобігання та боротьби з корупцією — ред.), які не змогли теж прийти на це засідання. Тому що б там не було, голосування за пана Найджела Брауна, воно абсолютно нелегітимне. Ця постанова, яка виноситься (на голосування в парламенті — ред.), яка була прийнята на якомусь невідомому комітеті, вона абсолютно нелегітимна”, — зазначив В.Чумак.

Він вважає, що “легітимна позиція комітету була висловлена 23 грудня, коли комітет одноголосно проголосував за Роберта Сторча.

За словами В.Чумака, “те, що частина комітету зібралася нелегітимно, з порушенням регламенту, з порушенням закону про комітети ВР, проголосували якусь постанову, то це не значить, що ця постанова легітимна”.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 16 березня ВР не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.