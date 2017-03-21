Постановление комитета ВР об избрании Н.Брауна аудитором НАБУ нелегитимно - нардеп

ukru
08:46 • 37511 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 100457 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116036 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131191 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138915 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129813 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121013 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106862 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107777 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104007 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 108454 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 106291 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 109860 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 114772 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 112169 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 141896 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 176943 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 184961 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 180700 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 179412 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124110 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133171 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139026 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138393 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142422 просмотра
Актуальное
Постановление комитета ВР об избрании Н.Брауна аудитором НАБУ нелегитимно - нардеп

Постановление комитета ВР об избрании Н.Брауна аудитором НАБУ нелегитимно - нардеп

Киев • УНН

 • 8581 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Если парламент проголосует за принятие постановления об избрании аудитором Национального антикоррупционного бюро Найджела Брауна, заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак пообещал подать в суд на это решение. Об этом нардеп заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"В любом случае, если это постановление (об избрании Найджела Брауна аудитором НАБУ - ред.) будет проголосовано, я подам в суд. Потому что я не был на том комитете, он нелегитимен и я в принципе не мог туда прибыть, потому что он был с нарушением сроков собрания этого комитета, чем нарушено мое личное право присутствовать на заседании комитета. И так, наверное, сделают и 10 моих друзей (членов комитета ВР по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией - ред.), которые не смогли тоже прийти на это заседание. Потому, что бы там ни было, голосование за господина Найджела Брауна, оно абсолютно нелегитимно. Это постановление, которое выносится (на голосование в парламенте - ред.), которое было принято на каком-то неизвестном комитете, оно абсолютно нелегитимно", - отметил В.Чумак.

Он считает, что "легитимная позиция комитета была высказана 23 декабря, когда комитет единогласно проголосовал за Роберта Сторча.

По словам В.Чумака, "то, что часть комитета собралась нелегитимно, с нарушением регламента, с нарушением закона о комитетах ВР проголосовали за какое-то постановление, то это не значит, что это постановление легитимное".

Как сообщал УНН, Верховная Рада во вторник снова попытается назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы