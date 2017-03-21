Постановление комитета ВР об избрании Н.Брауна аудитором НАБУ нелегитимно - нардеп

"В любом случае, если это постановление (об избрании Найджела Брауна аудитором НАБУ - ред.) будет проголосовано, я подам в суд. Потому что я не был на том комитете, он нелегитимен и я в принципе не мог туда прибыть, потому что он был с нарушением сроков собрания этого комитета, чем нарушено мое личное право присутствовать на заседании комитета. И так, наверное, сделают и 10 моих друзей (членов комитета ВР по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией - ред.), которые не смогли тоже прийти на это заседание. Потому, что бы там ни было, голосование за господина Найджела Брауна, оно абсолютно нелегитимно. Это постановление, которое выносится (на голосование в парламенте - ред.), которое было принято на каком-то неизвестном комитете, оно абсолютно нелегитимно", - отметил В.Чумак.

Он считает, что "легитимная позиция комитета была высказана 23 декабря, когда комитет единогласно проголосовал за Роберта Сторча.

По словам В.Чумака, "то, что часть комитета собралась нелегитимно, с нарушением регламента, с нарушением закона о комитетах ВР проголосовали за какое-то постановление, то это не значит, что это постановление легитимное".

Как сообщал УНН, Верховная Рада во вторник снова попытается назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.