Постачали в РФ продукцію з захопленого заводу: СБУ викрила схему фінансування "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Служба безпека України виявила масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" - через "податки", які сплачувалися окупаційній адміністрації в ОРЛО за поставлену з захопленого бойовиками Стахановського вагонобудівного заводу продукцію до РФ. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.
Цитата:
"Служба безпека України викрила протиправний механізм фінансування окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганщини. Організатори незаконно відправляли до країни-агресора продукцію захопленого бойовиками українського підприємства", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що "кілька років ПАТ “Стахановський вагонобудівний завод” постачав продукцію, зокрема, для підприємств РФ".
"Встановлено, що виготовлені заводом комплектуючі вивозили через неконтрольовану ділянку державного кордону нашої держави. Частину виручених коштів завод сплачував у вигляді “податків” так званій адміністрації “ЛНР”, - розповіли у спецслужбі.
Зокрема, як зазначається, у 2018 році підприємство перерахувало до “бюджету” бойовиків понад мільйон російських рублів. За даними оперативників СБУ, обсяги фінансування заводом окупаційної влади та проросійських терористів загалом становлять десятки мільйонів рублів.
"Служба безпеки України повідомила екскерівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушника оголошено у загальнодержавний розшук", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Це вже не перша схожа схема, яку викриває СБУ. Зокрема, раніше Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків "ЛНР", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн.