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Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР"

Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 17693 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Служба безопасности Украины выявила масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" - через "налоги", которые уплачивались оккупационной администрации в ОРЛО за поставленную с захваченного боевиками Стахановского вагоностроительного завода продукцию в РФ. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Цитата:

"Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Организаторы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия", - говорится в сообщении.

Детали

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что "несколько лет ПАО "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ".

"Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации "ЛНР", - рассказали в спецслужбе.

В частности, как отмечается, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

"Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск", - говорится в сообщении.

Дополнение

Это уже не первая похожая схема, которую разоблачает СБУ. В частности, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков "ЛНР", который за все время перечислил им около 170 млн грн.

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