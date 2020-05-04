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Посольство США в Україні закликало провести справедливе розслідування вбивства журналістів і активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Всесвітній день свободи преси, що минув 3 травня, Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін привітала українських журналістів і закликала владу до справедливого розслідування нападів на журналістів та активістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Посольства США в Україні у Facebook.

Посольство США в Україні закликало провести справедливе розслідування вбивства журналістів і активістів

“Журналісти часто піддаються надзвичайному ризику заради того, щоб розповісти громадськості правдиву інформацію, — зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні.

“У той час, як ми вітаємо відданих, об’єктивних українських журналістів, які працюють сьогодні, наші думки також з родинами українських журналістів та активістів, які віддали свої життя у пошуках правди, таких як Георгій Ґонґадзе, Павло Шеремет, Катерина Гандзюк та інші”, — додала вона.

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“Ми продовжуємо підтримувати народ України, закликаючи до справедливості у незавершених розслідуваннях нападів на журналістів та активістів. Свобода преси та безпека журналістів повинні бути жорстко захищені”.

За її словами, робота журналістів зменшує вплив зловмисників, зокрема і з Росії, “які намагаються маніпулювати громадською думкою, поширюючи дезінформацію, страх та невпевненість”.

Нагадаємо, 2 травня, посеред Харкова невідомі напали на журналіста.

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