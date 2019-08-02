Посольство США попередило про загрозу екстремізму в Україні у серпні

“ІДІЛ і інші екстремістські групи, як правило, використовують святкові періоди для просування свого порядку денного і проведення атак. Свята та період, що передує цьому святу, можуть бути цілями. У серпні, наприклад, пройде ісламське свято Ід-аль-Адха (11-12 серпня) і День незалежності України (24 серпня). Місця, які зазвичай являються метою — це багатолюдні місця, такі як громадські заходи, нічні клуби, мітинги або інші місця, де збираються люди”, — повідомляють в Посольстві, закликаючи американців бать пильними.

За інформацією дипломатів, попередження про небезпеку актуально для всієї території України.

Громадянам США радять уникати демонстрацій, бути пильними в місцях, часто відвідуваних туристами, зокрема, з країн Заходу.

Як повідомляв УНН, минулого місяця американців попередили про збільшення ризиків насильства в Україні в ході виборів.