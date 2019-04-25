Посольство Франції привітало ухвалення поправки до "протимінного" закону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Посольство Франції в Україні привітало внесення змін Верховною Радою до закону щодо протимінної діяльності. Про це диппредставництво заявило у Twitter, передає УНН.
"Посольство Франції в Україні вітає ухвалення ВР проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні", що дозволить основним міжнародним донорам продовжити мобілізацію зусиль щодо розмінування на cході країни", - повідомили у посольстві.
Як повідомляв УНН, верховна Рада ухвалила зміни до "протимінного" закону у частині фінансування.
Як відмітив голова ВРУ Андрій Парубій, ці зміни дають змогу залучити донорські кошти від міжнародних партнерів на розмінування українських земель, які були заміновані російськими окупаційними військами.
@FranceenUkraine вітає ухвалення ВР проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні", що дозволить основним міжнародним донорам продовжити мобілізацію зусиль щодо розмінування на cході країни @MVS_UA @MFA_Ukraine @DefenceU @mtot_gov_ua https://t.co/HKAGsMMetp— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) 25 квітня 2019 р.