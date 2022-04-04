Посол України у відповідь на слова ізраїльського міністра щодо Бучанської різанини запропонував йому приїхати у Бучу

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Посол України прококментував нещодавнє інтерв'ю міністра Лібермана з питанням про винних у "Бучанській різанині": "Я запрошую пана Лібермана приїхати до України. Ми відвеземо його з конвоєм у Бучу та в інші місця, де він зможе на власні очі побачити тіла мирних жителів і зустрітися зі зв'язаними та зґвалтованими жінками. Може тоді він дізнається, що сталося".

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Журналіст Барак Равід повідомив, що "міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є "важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців".

Водночас голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід ще напередодні вказав, що "неможливо залишитися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу російської армії. Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є військовим злочином, і я рішуче засуджую це".