Посол Украины в ответ на слова израильского министра относительно Бучанской резни предложил ему приехать в Бучу

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Посол Украины прокомментировал недавнее интервью министра Либермана с вопросом о виновных в "Бучанской резне": "Я приглашаю господина Либермана приехать в Украину. Мы отвезем его с конвоем в Бучу и в другие места, где он сможет собственными глазами увидеть тела мирных жителей и встретиться со связанными и изнасилованными женщинами. Может тогда он узнает, что произошло".

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Журналист Барак Равид сообщил, что "министр финансов Израиля Авигдор Либерман повторяет позицию Кремля и говорит,.. что есть "тяжелые фото из Бучи и мы все осуждаем любые военные преступления...(но) тут взаимные обвинения. Россияне обвиняют украинцев".

В то же время глава МИД Израиля Яир Лапид еще накануне указал, что "невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Бучи под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это".