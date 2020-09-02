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Посол розповів про функціонування українських шкіл у Канаді

Київ • УНН

 • 93322 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Канаді деякі українські школи мають державне фінансування, часто вони організовані при церковній громаді. Про це в інтерв’ю УНН розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Посол розповів про функціонування українських шкіл у Канаді

“Дуже важливий напрямок (допомоги українській діаспорі у Канаді — ред.), пов’язаний з гуманітарною політикою — школи. За можливості, стараємось з усім допомагати українським школам у Канаді. У різні роки нам вдавалось допомогти і українськими підручниками, і запрошенням різних спікерів, презентаціями, фільмами. Нещодавно обговорювали формування українського класу в Оттаві, де школярі будуть вивчати українську мову і їм зараховуватимуться кредити за вивчення української мови у їхній атестат про канадську середню освіту”, — сказав Шевченко.

З його слів, у деяких провінціях українські школи мають державне фінансування.

“Наприклад, західні провінції — Альберта, Саскачеван, Манітоба — свідомо виділяють кошти для того, щоб діти могли вивчати українську мову. Схожі проекти є і в Онтаріо. Провінції самі для себе вирішують, як організувати освіту. Дуже часто такі школи організовані при церковній громаді або в якийсь інший спосіб — це означає, що громада самоорганізувалася, знайшла вчителів, кошти”, — сказав посол.

Він розповів також про Міжнародну українську школу, що розташована в Києві і займається онлайн-освітою.

“Діти громадян України можуть отримувати українську освіту в цій школі дистанційно. Моя донька теж там навчається”, — додав Шевченко.

Як повідомляв УНН, посол заявив, що у цьому році Україна не отримає безвіз з Канадою.

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