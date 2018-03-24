Посол РФ у Великій Британії вирішив написати листа підтримки постраждалому поліцейському при атаці у Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Посол Російської Федерації у Великій Британії Олександр Яковенко написав листа сержанту британської поліції Ніку Бейлі, який отруївся при наданні допомоги Сергію Скрипалю та його дочці в Солсбері. Посол заявив, що Росія не причетна до отруєння колишнього співробітника ГРУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У листі він намагався переконати британського правоохоронця, що РФ немає відношення до хімічної атаки.
“Ви можете бути впевнені в тому, що Росія не має ніякого відношення до цього зухвалого інциденту і готова взаємодіяти з британською владою щодо розслідування як в двосторонньому форматі, так і по лінії міжнародних організацій”, — зазначив дипломат.
Яковенко також написав, що відчув полегшення після того, як Бейлі був виписаний з лікарні.
“Я бажаю вам повного відновлення і сподіваюся, що ви зможете повернутися до нормального життя якомога швидше”, — написав посол. Він також подякував Бейлі за його мужність.
Як повідомляв УНН, російських дипломатів планують видворити 20 держав.