Посол Німеччини у Китаї помер невдовзі після вступу на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ян Хеккер, нещодавно призначений на посаду посла у Китаї, помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз Міністерства закордонних справ Німеччини.
Цитата:
“З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера. Наші думки зараз - з його родиною та близькими”, - йдеться в повідомленні.
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Додамо, що Ян Хеккер помер у віці 54 років.
Хеккер зайняв крісло посла в Китаї в серпні, до цього з 2017 року він очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку. Його вважали довіреною особою канцлера Німеччини Ангели Меркель.
У МЗС Німеччини не назвали причини і подробиці смерті дипломата.
Додамо
Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.