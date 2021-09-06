Посол Німеччини у Китаї помер невдовзі після вступу на посаду

Цитата:

“З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера. Наші думки зараз - з його родиною та близькими”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Додамо, що Ян Хеккер помер у віці 54 років.

Хеккер зайняв крісло посла в Китаї в серпні, до цього з 2017 року він очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку. Його вважали довіреною особою канцлера Німеччини Ангели Меркель.

У МЗС Німеччини не назвали причини і подробиці смерті дипломата.

Додамо

Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.