Посол Естонії: десятки ракет Javelin готові до відправки в Україну

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“Найближчі тижні (час відправлення — ред.). Це нормальна процедура — ми повинні були спитати дозволу й отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає”, — розповів дипломат.

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Якщо ескалація зростатиме, Естонія готова розширити підтримку України — зокрема передати 122-міліметрові гармати Д-30. Але для цього необхідний дозвіл інших держав — Німеччини як виробника та Фінляндії як попереднього власника.

“Ми відправили офіційні листи й запросили дозвіл. Це вимагає часу. Різні країни мають різні рівні координації. Я не можу прогнозувати, але сподіваюся, що відповідь буде швидкою”, — додав Кууск.