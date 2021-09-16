Послу Китаю заборонили в’їзд до парламенту Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Послу Китаю у Великій Британії Чжен Цзегуану заборонили в’їзд до парламенту Великої Британії, поки в Китаї продовжують діяти санкції проти ряду британських депутатів. Про це пише УНН з посиланням на Euractiv.
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Посол Пекіна в Лондоні мала відвідати прийом у Палаті громад у середу, який проводила міжпартійна група з Китаю. Однак, після того, як п’ять депутатів та два члени Палати лордів, яким наразі загрожують санкції з боку Китаю, подали скарги, спікери обох парламентських палат сказали, що присутність посла буде “недоречною”.
Серед санкціонованих депутатів - Том Тугендхат, голова консервативного комітету закордонних справ.
У березні Китай ввів заборону на в’їзд та заморожування активів парламентарів Великої британії, звинувативши їх у поширенні брехні про країну, незабаром після того, як уряд Великобританії вирішив запровадити власні санкції проти китайських чиновників за порушення прав людини проти уйгурів у Сіньцзяні.
Нагадаємо
Посол Китаю в ООН розкритикував Велику Британію через її позицію щодо уйгурської меншини.