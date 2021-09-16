Послу Китая запретили въезд в парламент Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Послу Китая в Великобритании Чжэн Цзегуану запретили въезд в парламент Великобритании, пока в Китае продолжают действовать санкции против ряда британских депутатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Посол Пекина в Лондоне должна была посетить прием в Палате общин в среду, который проводила межпартийная группа из Китая. Однако, после того, как пять депутатов и два члена Палаты лордов, которым сейчас грозят санкции со стороны Китая, подали жалобы, спикеры обеих парламентских палат сказали, что присутствие посла будет "неуместным".
Среди санкционированных депутатов - Том Тугендхат, председатель консервативного комитета иностранных дел.
В марте Китай ввел запрет на въезд и замораживание активов парламентариев Великобритании, обвинив их в распространении лжи о стране, вскоре после того, как правительство Великобритании решило ввести собственные санкции против китайских чиновников за нарушения прав человека против уйгуров в Синьцзяне.
Напомним
Посол Китая в ООН раскритиковал Великобританию за ее позиции по уйгурского меньшинства.