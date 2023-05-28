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Посівний календар на червень — щоб врожай був багатим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Роботи в саду та на городі пройдуть ефективніше з посівним календарем на червень.

Сприятливі дні червня для посіву/посадки овочевих культур 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Які культури, коли найкраще садити чи сіяти:

  • помідори — 2, 3, 19-21, 29 і 30 червня;
  • перець — 1-3, 27-30 червня;
  • огірки — 1-3, 19-21, 27-30 червня;
  • цибуля і часник — 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня;
  • картопля — 6, 12-13, 17, 19-22, 24 червня;
  • капуста — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 червня;
  • кабачки, гарбуз — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 червня;
  • горох, квасоля — 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 червня.

Пікірувати та проріджувати культури краще 6, 7, 14-16 червня. Полив слід проводити 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня. Вносити органічні добрива варто 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а ось мінеральні — 2, 3, 19-21, 29, 30 червня. Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна з 5 по 7 червня. А ось боротися зі шкідниками та хворобами краще 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.

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