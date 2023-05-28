Посівний календар на червень — щоб врожай був багатим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Роботи в саду та на городі пройдуть ефективніше з посівним календарем на червень.
Сприятливі дні червня для посіву/посадки овочевих культур 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин 4, 5, 8, 9, 17, 18.
Які культури, коли найкраще садити чи сіяти:
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- помідори — 2, 3, 19-21, 29 і 30 червня;
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- перець — 1-3, 27-30 червня;
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- огірки — 1-3, 19-21, 27-30 червня;
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- цибуля і часник — 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня;
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- картопля — 6, 12-13, 17, 19-22, 24 червня;
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- капуста — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 червня;
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- кабачки, гарбуз — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 червня;
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- горох, квасоля — 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 червня.
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Пікірувати та проріджувати культури краще 6, 7, 14-16 червня. Полив слід проводити 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 червня. Вносити органічні добрива варто 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а ось мінеральні — 2, 3, 19-21, 29, 30 червня. Обрізати, формувати та омолоджувати дерева в саду можна з 5 по 7 червня. А ось боротися зі шкідниками та хворобами краще 8, 9, 12, 13, 17, 18 червня.