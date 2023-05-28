Посевной календарь на июнь - чтобы урожай был богатым

Благоприятные дни июня для посева/посадки овощных культур 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30. Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Какие культуры, когда лучше всего сажать или сеять:



помидоры — 2, 3, 19-21, 29 и 30 июня;



перец — 1-3, 27-30 июня;



огурцы — 1-3, 19-21, 27-30 июня;



лук и чеснок — 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня;



картофель — 6, 12-13, 17, 19-22, 24 июня;



капуста — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 июня;



кабачки, тыква — 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 июня;



горох, фасоль — 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 июня.



Пикировать и прореживать культуры лучше 6, 7, 14-16 июня. Полив следует проводить 2, 3, 10, 11, 19-21, 29, 30 июня. Вносить органические удобрения стоит 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, а вот минеральные — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня. Обрезать, формировать и омолаживать деревья в саду можно с 5 по 7 июня. А вот бороться с вредителями и болезнями лучше 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня.