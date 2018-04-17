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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21124 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Посеред поля на Дніпропетровщині знайшли фугасну авіаційну бомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На полі у Дніпропетровській області знайшли фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кг, сьогодні її знищили. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

Посеред поля на Дніпропетровщині знайшли фугасну авіаційну бомбу

"16 квітня о 18:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що за межами села Садове Софієвського району співробітники поліції виявили на полі застарілу фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кг", - зазначили рятувальники.

Місце події обстежили групи піротехнічних робіт. Додаткових боєприпасів не знайшли.

Вибухонебезпечний предмет знешкодили 17 квітня об 11:00 шляхом контрольованого підриву на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, у смт Брюховичі, що у передмісті Львова, знайшли 178 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Українські Національні Новини

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