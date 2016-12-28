Посадовця міськради на Дніпропетровщині судитимуть за розкрадання держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть посадовця міськради та директора підприємства за розкрадання понад 364 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у листопаді 2015 року між Дніпродзержинською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту автодорожнього мостового переходу на греблі Дніпродзержинської ГЕС.
Директор товариства з обмеженою відповідальністю безпідставно включив до акту приймання виконаних будівельних робіт обсяги та вартість капітального ремонту огорожі, які фактично не були виконані та не відповідають проектній документації.
У свою чергу, начальник одного з відділів виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради погодив вказані підприємством-підрядником роботи, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму понад 364 тис. грн.
Прокуратура направила до суду справу посадовця міськради за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України та директора ТОВ за вчинення злочину за ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) КК України.