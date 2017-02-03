Посадовці навчального закладу з Дніпропетровщини підозрюються у привласненні 1 млн грн стипендій
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Дніпропетровщині посадовці професійно-технічного навчального закладу опинились на лаві підсудних за привласнення 1 млн грн, виділеного бюджетом на стипендії учням. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласній прокуратурі.
Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно директора професійно-технічного навчального закладу, його заступника, головного бухгалтера та працівника бухгалтерії за скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Встановлено, що з вересня 2011 по серпень 2013 рр. директор одного з криворізьких професійно-технічних навчальних закладів, його заступник з навчально-виробничої частини, головний бухгалтер та провідний фахівець — бухгалтер, шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи у складі організованої групи, незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад 1 млн грн, які виділялися державою на виплату стипендії учням.
Нагадаємо, 2 лютого правоохоронці Хмельниччини викрили злочинну схему привласнення 1,6 млн грн під час закупівлі апаратури для державного підприємства у сфері енергозабезпечення.