Чиновники учебного заведения из Днепропетровской области подозреваются в присвоении 1 млн грн стипендий
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Днепропетровской области чиновники профессионально-технического учебного заведения оказались на скамье подсудимых за присвоение 1 млн грн, выделенного бюджетом на стипендии учащимся. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора профессионально-технического учебного заведения, его заместителя, главного бухгалтера и работника бухгалтерии за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).
Установлено, что с сентября 2011 года по август 2013 года директор одного из криворожских профессионально-технических учебных заведений, его заместитель по учебно-производственной части, главный бухгалтер и ведущий специалист - бухгалтер, путем злоупотребления своим служебным положением и действуя в составе организованной группы, незаконно завладели средствами местного бюджета на сумму более 1 млн грн, которые выделялись государством на выплату стипендии учащимся.
Напомним, 2 февраля правоохранители Хмельницкой области разоблачили преступную схему присвоения 1,6 млн грн при закупке аппаратуры для государственного предприятия в сфере энергообеспечения.