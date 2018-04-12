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Посадовець харківського ВНЗ організував канал незаконної міграції

Посадовець харківського ВНЗ організував канал незаконної міграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Харківська місцева прокуратура №2 затвердила та оголосила підозру завідувачу відділення з навчання іноземних студентів одного з приватних вишів Харкова. 56-річній жінці інкримінується організація незаконної міграції (ч.1 та 2ст. 332 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 2, 3 та 4 ст. 358 КК України). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, посадовець займалася фіктивною реєстрацією у ВНЗ іноземців. Вона створювала видимість процесу навчання, однак деякі "студенти" навіть не знали, де саме знаходиться їх навчальний заклад.

При цьому за підробленими офіційними документами нелегальні мігранти мали змогу отримати посвідки на тимчасове проживання. Ці посвідки вони використовували, в тому числі, і для перетину кордону.

"Серед незаконних мігрантів були громадян В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Під приводом навчання деякі іноземці незаконно знаходилися на території України протягом 10-15 років", - розповів О. Фільчаков.

Наразі триває досудове слідство з метою встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної міграції.

Як повідомляв УНН, київська місцева прокуратура №2 спільно з Дарницьким управлінням поліції ГУ НП у м. Києві викрила колишнього ректора одного з приватних вищих навчальних закладів, який незаконно привласнив майже 300 тис. грн майна закладу. 

Українські Національні Новини

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