Чиновник харьковского вуза организовал канал незаконной миграции

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, чиновник занималась фиктивной регистрацией в вузах иностранцев. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые "студенты" даже не знали, где именно находится их учебное заведение.



При этом по поддельным официальными документами нелегальные мигранты могли получить вид на жительство. Эти свидетельства они использовали, в том числе, и для пересечения границы.



"Среди незаконных мигрантов были граждан Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии. Под предлогом обучения некоторые иностранцы незаконно находились на территории Украины в течение 10-15 лет", - рассказал А. Фильчаков.



Сейчас продолжается досудебное следствие с целью установления всех лиц, причастных к организации незаконной миграции.



Как сообщал УНН, киевская местная прокуратура №2 совместно с Дарницким управлением полиции ГУ НП в г. Киеве разоблачила бывшего ректора одного из частных высших учебных заведений, незаконно присвоил почти 300 тыс. грн имущества учреждения.