Порушує порядок: Балуха хочуть відправити в карцер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Адміністрація СІЗО Сімферополя має намір відправити в карцер засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха. Про це передає УНН, посилаючись на повідомлення Кримської правозахисної групи.
“У карцері українець буде перебувати три доби. Рішення про приміщенні людини в карцер приймає комісія із співробітників СІЗО. Ув’язненим, які знаходяться в карцері, забороняється листування, побачення, крім побачень з адвокатом, а також придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності. Вони не мають права отримувати посилки і передачі, а користуватися спальним місцем можна тільки в спеціально відведені вночі годинник”, — йдеться в повідомленні.
При цьому в адміністрації це пояснюють тим, що Балух “порушує правила внутрішнього розпорядку”, пишуть правозахисники. За їх словами, Балух у карцер ще не переведений через те, що існує черга на відбування такого покарання, пов’язана з переповненням СІЗО.
Нагадаємо, Після анексії Криму Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор. ФСБ РФ затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Українець свою провину не визнав.
16 січня Балуха підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в 10 тис. рублів. 14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху.
Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу у 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
З 19 березня поточного року активіст продовжує безстрокове голодування.