Нарушает порядок: Балуха хотят отправить в карцер

"В карцере украинец будет находиться трое суток. Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещается переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в специально отведенные ночью часы", - говорится в сообщении.

При этом в администрации это объясняют тем, что Балух "нарушает правила внутреннего распорядка", пишут правозащитники. По их словам, Балух в карцер еще не переведен за того, что существует очередь на отбывание такого наказания, связанная с переполнением СИЗО.

Напомним, после аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.

16 января Балуха подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 10 тыс. рублей. 14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху.

Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

С 19 марта текущего года активист продолжает бессрочную голодовку.