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Порушення росією зернової угоди: Зеленський поговорив з Генсеком ООН та закликав до жорстокої реакції

Порушення росією зернової угоди: Зеленський поговорив з Генсеком ООН та закликав до жорстокої реакції

Київ • УНН

 • 201561 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем та закликав до жорстокої реакції на порушення росією зернової угоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter Голови Держави.

Цитата

“Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем. Підтвердив відданість України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж рф. Реакція світу та ООН має бути жорсткою”, – написав він.

Доповнення

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".

Також 29 жовтня в росії заявили, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Однак, 31 жовтня в межах "зернової ініціативи" з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден.

Українські Національні Новини

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