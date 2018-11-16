Porsche збив 12-річну дівчинку в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Автомобіль Porsche збив 12-річну дівчинку в Ужгороді, через що постраждала потрапила до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"Близько 8:15 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Заньковецької в Ужгороді", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, 36-річний водій Porsche не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 12-річну ужгородку-пішохода.
"Дівчинку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди у поліції розпочато перевірку. Вбачаються ознаки правопорушення за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. У справі триває подальша перевірка", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Київській області п’яний водій на "євробляхах" збив на узбіччі двох дітей і зник з місця пригоди.