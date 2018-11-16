Porsche сбил 12-летнюю девочку в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Автомобиль Porsche сбил 12-летнюю девочку в Ужгороде, из-за чего пострадавшая попала в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Около 8:15 на линию "102" поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Заньковецкой в Ужгороде", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, 36-летний водитель Porsche не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородку-пешехода.
"Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции начата проверка. Усматриваются признаки правонарушения по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими. По делу продолжается проверка", – отметили в полиции.
Напомним, в Киевской области пьяный водитель на "евробляхах" сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия.