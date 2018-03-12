Порошенко зустрівся з Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні в Адміністрації Президента. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Радий вітати у Києві віце-президента Європейської Комісії Федеріку Могеріні”, — написав Глава держави.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко і віце-президентом Європейської комісії — високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні проведуть зустріч 12 березня, під час якої скоординують позиції щодо невизнання виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя.