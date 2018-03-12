Порошенко встретился с Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Администрации Президента. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Рад приветствовать в Киеве вице-президента Европейской Комиссии Федерику Могерини”, — написал глава государства.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и вице-президентом Европейской комиссии — высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини проведут встречу 12 марта, во время которой скоординируют позиции о непризнании выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.