Порошенко зідзвонився із Мей

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить телефонні перемовими із прем'єром Великої Британії Терезою Мей. Про це у Twitter повідомив речник Глави держави Світослав Цеголко, передає УНН.

"Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії", - написав Цеголко.

 

 

 

 

 

 

 

Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії pic.twitter.com/bzP9YLz3ZE

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 квітня 2018 р.

Раніше Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей обговорили під час телефонної розмови важливість демонтажу російських шпигунських мереж у Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах.

Українські Національні Новини

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