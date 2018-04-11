Порошенко зідзвонився із Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко проводить телефонні перемовими із прем'єром Великої Британії Терезою Мей. Про це у Twitter повідомив речник Глави держави Світослав Цеголко, передає УНН.
"Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії", - написав Цеголко.
Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії pic.twitter.com/bzP9YLz3ZE— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 квітня 2018 р.
Раніше Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей обговорили під час телефонної розмови важливість демонтажу російських шпигунських мереж у Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах.