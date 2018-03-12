Порошенко заявив, що ЄС має визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Після чотирьох років російської агресії на Сході України Європейський Союз має визнати Росію країною агресором та стороною конфлікту. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.
“Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту”, — наголосив він.
Крім того, зазначив Президент, настав час сприяти і наданню державами-членами ЄС й оборонної зброї для України у відповідності до національного і міжнародного законодавства.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман запросив Могеріні у Копенгаген на конференцію щодо реформ в Україні.