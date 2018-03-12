Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37850 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53620 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57204 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92997 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103675 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110691 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133911 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе

Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. После четырех лет российской агрессии на Востоке Украины Европейский Союз должен признать Россию страной агрессором и стороной конфликта. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Президент, пора способствовать и предоставлению государствами-членами ЕС оборонительного оружия для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством.

Как сообщал УНН, В.Гройсман пригласил Ф.Могерини в Копенгаген на конференцию по реформам в Украине.

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