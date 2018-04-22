Порошенко заявив про успішні випробування протитанкового комплексу "Скіф"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Модифікований протитанковий керований комплекс “Скіф” пройшов успішні випробування. Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Модифікований протитанковий керований комплекс „Скіф“ пройшов успішні випробування. Унікальна розробка КБ „Луч“ має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей”, — написав Порошенко.
За словами Президента, український ракетний комплекс здатний уражати малорозмірні цілі: довготривалі вогневі точки, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти та вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом стримування на полі бою.
Раніше конструкторське бюро “Луч” продемонструвало випробування свого нового переносного ракетного комплексу “Корсар”.