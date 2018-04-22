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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 10114 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко заявил об успешных испытаниях противотанкового комплекса "Скиф"

Киев • УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко заявил об успешных испытаниях противотанкового комплекса "Скиф"

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.

По словам Президента, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Ранее конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало испытания своего нового переносного ракетного комплекса "Корсар".

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