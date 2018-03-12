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Порошенко закликав ЄС ввести санкції проти причетних до організації виборів президента РФ в Криму

Порошенко закликав ЄС ввести санкції проти причетних до організації виборів президента РФ в Криму

Київ • УНН

 • 6663 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз застосувати санкції до осіб, причетних до організації незаконних президентських виборів президента Росії у Криму. Про це він сьогодні сказав на спільному брифінгу з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні у Києві, передає кореспондент УНН.

“Я абсолютно чітко заявив про те, що Україна не визнає фейкові президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, бо і там росіяни планують проводити так зване голосування. Ми впевнені в тому, що необхідно запровадити санкції проти осіб, які причетні до організації незаконного виборчого процесу. Я закликав ЄС до аналогічних дій у відповідь на незаконні так звані вибори”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що ЄС має визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Українські Національні Новини

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