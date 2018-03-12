Порошенко призвал ЕС ввести санкции против причастных к организации выборов президента РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз применить санкции к лицам, причастным к организации незаконных президентских выборов президента России в Крыму. Об этом он сказал на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я абсолютно четко заявил о том, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях, поскольку и там россияне планируют проводить так называемое голосование. Мы уверены в том, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе.