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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37786 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53583 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57158 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101998 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92986 просмотра

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Порошенко призвал ЕС ввести санкции против причастных к организации выборов президента РФ в Крыму

Порошенко призвал ЕС ввести санкции против причастных к организации выборов президента РФ в Крыму

Киев  •  УНН

 • 6662 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз применить санкции к лицам, причастным к организации незаконных президентских выборов президента России в Крыму. Об этом он сказал на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я абсолютно четко заявил о том, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях, поскольку и там россияне планируют проводить так называемое голосование. Мы уверены в том, что необходимо ввести санкции против лиц, причастных к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта на Донбассе.

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