Порошенко закликав німецьких соціал-демократів погодитися на формування "великої коаліції"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодитися на формування "великої коаліції" з консерваторами. Відповідну заяву Порошенко зробив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в випуску за понеділок, 12 лютого, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На думку Президента, "для всього світу важливо, щоб в Німеччині швидко сформувався уряд".
"З огляду на важливість такого рішення, тим членам німецьких соціал-демократів, котрі братимуть участь у голосуванні щодо створення коаліції з консервативними силами, треба також "не забувати важливу роль" Німеччини у світі", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, у Німеччині представники Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) погодили коаліційну угоду.