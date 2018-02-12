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Порошенко закликав німецьких соціал-демократів погодитися на формування "великої коаліції"

Порошенко закликав німецьких соціал-демократів погодитися на формування "великої коаліції"

Київ • УНН

 • 13082 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодитися на формування "великої коаліції" з консерваторами. Відповідну заяву Порошенко зробив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в випуску за понеділок, 12 лютого, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

На думку Президента, "для всього світу важливо, щоб в Німеччині швидко сформувався уряд".

"З огляду на важливість такого рішення, тим членам німецьких соціал-демократів, котрі братимуть участь у голосуванні щодо створення коаліції з консервативними силами, треба також "не забувати важливу роль" Німеччини у світі", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у Німеччині представники Соціал-демократичної партії Німеччини, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) погодили коаліційну угоду.

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