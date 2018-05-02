Вибори до ОТГ: Порошенко вимагає розслідувати факти підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Нацполіцію, ГПУ та СБУ розслідувати факти підкупу виборців під час виборів до об’єднаних територіальних громад. Про це він сьогодні заявив під час засідання РНБО, передає УНН.
“Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Я хочу сказати, що для мене як Президента і як для гаранта конституційних прав і свобод громадян, в тому числі виборчих прав, це є абсолютно неприйнятно. Тому я би дуже попросив Національну поліцію, Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України довести і щоби кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії, опинився у в’язниці”, — заявив він.
При цьому Глава держави наголосив, що перебування в опозиції аж ніяк не дає політичного захисту від кримінального переслідування.
Раніше виконавчий директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель повідомив, що вибори до об’єднаних територіальних громад, які відбулися 29 квітня 2018 року, стали найбруднішою кампанією з жовтня 2015 року через масштаб підкупу виборців.