Выборы в ОТО: Порошенко требует расследовать факты подкупа избирателей

"Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Я хочу сказать, что для меня как Президента и как для гаранта конституционных прав и свобод граждан, в том числе избирательных прав, это абсолютно неприемлемо. Поэтому я бы очень попросил Национальную полицию, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины доказать и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме", - заявил он.

При этом Глава государства подчеркнул, что пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования.

Ранее исполнительный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах, которые прошли 29 апреля 2018 года, стали самой грязной кампанией с октября 2015 года из-за масштабного подкупа избирателей.