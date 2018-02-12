Порошенко: українські вболівальники повинні самі вирішити з приводу поїздки на ЧС у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що українські вболівальники повинні самі вирішити, чи їхати на Чемпіонат світу з футболу в РФ, який пройде в 2018 році, передає УНН з посиланням на Finanz Nachrichten.
Як зазначає видання, П.Порошенко "знову закликав до бойкоту Чемпіонату світу в Росії".
"Футбольні уболівальники повинні самі вирішити, чи хочуть вони відправитися в Росію, враховуючи російську агресію в Україні та Сирії", - сказав П.Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild.
Він сподівається, що світ відправить єдиний сигнал і покаже, навіть поза політичних дискусій, що політика Росії не буде прийнята.
"Подивіться, що сталося на Олімпіаді: Росія теж не дотримується ніяких правил і тому не допускається. Російське керівництво вважає, що воно може вийти за рамки будь-яких правил і у всіх областях", - додав П.Порошенко.
Він також різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна: "Як відомо всьому світу, президент Росії не дотримується домовленостей, і всякий раз, коли хоче, Путін загострює ситуацію".
"У Путіна стільки військ в Україні, що він може загострити війну, як йому заманеться. Одного разу я сказав канцлеру Ангелі Меркель: чи можете Ви уявити, що в східній Україні більше російських танків, ніж є у німецького бундесверу? 600 танків розміщено лише на цій невеликій території", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на ЧС-2018.