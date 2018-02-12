Порошенко: українські вболівальники повинні самі вирішити з приводу поїздки на ЧС у Росії

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що українські вболівальники повинні самі вирішити, чи їхати на Чемпіонат світу з футболу в РФ, який пройде в 2018 році, передає УНН з посиланням на Finanz Nachrichten.