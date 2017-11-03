Порошенко: українські артилеристи мають бути готові повернутися на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українські ракетні підрозділи та артилерія на сьогодні відведені від лінії розмежування на Донбасі, але мають бути готові повернутися туди у будь-який момент. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.
"Навіть сьогодні, відповідно до мінських домовленостей, танки і артилерія калібром більше 100 мм відведені на встановлені угодами і домовленостями відстані, саме ракетні та артилерійські частини залишаються для агресора достатньо вагомим стримуючим фактором, який чітко дає зрозуміти, яку ціну треба буде заплатити, якщо хтось осмілиться піти у наступ", - сказав П.Порошенко.
З його слів, саме тому на сьогодні потрібно відточувати майстерність, швидке реагування та пересування, розгортання артилерійських та ракетних систем.
"Вас відвели від лінії розмежування, але ви маєте бути готові повернутися туди в будь-який момент і вступити в бій, якщо це буде продиктовано потребами оборони", - додав він.
Нагадаємо, Президент вимагає оснащення кожної артилерійської батареї безпілотниками.