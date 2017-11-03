Порошенко: украинские артиллеристы должны быть готовы вернуться на Донбасс

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52868 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97488 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104653 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Порошенко: украинские артиллеристы должны быть готовы вернуться на Донбасс

Порошенко: украинские артиллеристы должны быть готовы вернуться на Донбасс

Киев  •  УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинские ракетные подразделения и артиллерия на сегодняшний день отведены от линии разграничения на Донбассе, но должны быть готовы вернуться туда в любой момент. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на артиллерийском полигоне в День ракетных войск и артиллерии, передает корреспондент УНН.

"Даже сегодня, в соответствии с минскими договоренностями, танки и артиллерия калибром более 100 мм отведены на установленные соглашениями и договоренностями расстояния, именно ракетные и артиллерийские части остаются для агрессора достаточно весомым сдерживающим фактором, который четко дает понять, какую цену придется заплатить, если кто-то осмелится пойти в наступление", - сказал П.Порошенко.

По его словам, именно поэтому сегодня нужно оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем.

"Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано потребностями обороны", - добавил он.

Напомним, Президент требует оснащения каждой артиллерийской батареи беспилотниками.

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