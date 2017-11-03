Порошенко: украинские артиллеристы должны быть готовы вернуться на Донбасс

"Даже сегодня, в соответствии с минскими договоренностями, танки и артиллерия калибром более 100 мм отведены на установленные соглашениями и договоренностями расстояния, именно ракетные и артиллерийские части остаются для агрессора достаточно весомым сдерживающим фактором, который четко дает понять, какую цену придется заплатить, если кто-то осмелится пойти в наступление", - сказал П.Порошенко.

По его словам, именно поэтому сегодня нужно оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем.

"Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано потребностями обороны", - добавил он.

Напомним, Президент требует оснащения каждой артиллерийской батареи беспилотниками.