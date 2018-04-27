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Порошенко: Україна стукає в двері НАТО "не з пустими руками"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міць української армії, визнана аналітиками під час складання рейтингу щодо найсильніших армій в Європі, є вагомим аргументом на користь повноправного членства України в НАТО. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди відзначення 100-річчя прикордонної служби України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Порошенко: Україна стукає в двері НАТО "не з пустими руками"

Порошенко нагадав, що нещодавно Збройні сили України, за версією аналітичного центру Global Firepower, отримали восьме місце серед найсильніших армій в Європі, а перше – серед країн, які не входять до НАТО.

"Членство в цьому оборонному союзі (НАТО – ред.) дає додаткові бонуси, які б нас підняли ще вище. Така наша міць та потуга – вагомий аргумент на користь нашого повноправного членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Ми стукаємо у їхні двері не з пустими руками", - заявив Порошенко.

"Та не слід втрачати відчуття ґрунту під ногами, щоб не паморочилась голова. Ми реалісти", - наголосив Президент, зауваживши, що до зазначеного європейського рейтингу не входить російська армія, а у глобальному рейтингу російське військо за потужністю – друге у світі, і поступається лише США.

"Для нас збройні сили РФ – це армія країни-агресора, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу і готова в будь-який момент до повномасштабного вторгнення на святу українську землю. Тому у нас попереду – ще колосальна робота зі зміцнення обороноздатності нашої держави", - наголосив Глава держави.

Як повідомляв УНН, ЗСУ за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29 місце з 136 країн.

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