Порошенко: Україна стукає в двері НАТО "не з пустими руками"

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міць української армії, визнана аналітиками під час складання рейтингу щодо найсильніших армій в Європі, є вагомим аргументом на користь повноправного членства України в НАТО. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди відзначення 100-річчя прикордонної служби України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.