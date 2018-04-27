Порошенко напомнил, что недавно Вооруженные силы Украины, по версии аналитического центра Global Firepower , получили восьмое место среди сильнейших армий в Европе, а первое - среди стран, не входящих в НАТО.

"Членство в этом оборонительном союзе (НАТО - ред.) Дает дополнительные бонусы, которые нас подняли еще выше. Такова наша мощь и сила - весомый аргумент в пользу нашего полноправного членства в Североатлантическом Альянсе. Мы стучим в их двери не с пустыми руками ", - заявил Порошенко.

"Но не следует терять ощущение почвы под ногами, чтобы не кружилась голова. Мы реалисты", - подчеркнул Президент, отметив, что к указанному европейского рейтинга не входит российская армия, а в глобальном рейтинге русское войско по мощности - второе место в мире, и уступает только США.

"Для нас вооруженные силы РФ - это армия страны-агрессора, аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и готова в любой момент к полномасштабному вторжению на святую украинскую землю. Поэтому у нас впереди - еще колоссальная работа по укреплению обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ВСУ за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136 стран.